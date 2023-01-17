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Гарафетдин

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Место рождения

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1871

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1877 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871

Отец: не указан

Мать: не указана

Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
14.12.1897

Жена: Миннижамал Мифтахутдинова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял Биктахир Мажид улы его отец ее свидетели Хабибулла Тухфатулла улы и Хайрулла Хабибулла улы Нугман Гали улы и Тимиргали Иблихан улы
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Карамасары, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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