Гарафетдин
Место рождения
Дата рождения1871
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1871
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
14.12.1897
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
10 сум | ее представлял Биктахир Мажид улы его отец ее свидетели Хабибулла Тухфатулла улы и Хайрулла Хабибулла улы Нугман Гали улы и Тимиргали Иблихан улы
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно