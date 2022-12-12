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Гафиябану

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Место рождения

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1877

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877

Отец: не указан

Мать: не указана

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
20.01.1896

Муж: Ахметзян Бикчентаев

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.07.1899

Сын: Ахметгарей Ахметзянович

Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.07.1903

Дочь: Саидабану Ахметзяновна

Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
23.12.1905

Сын: Ибрагим Ахметзянович

Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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