Гафиябану
Место рождения
Дата рождения1877
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1877
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
20.01.1896
Муж: Ахметзян Бикчентаев
Рождение ребёнка
20.07.1899
Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев
Рождение ребёнка
24.07.1903
Дочь: Саидабану Ахметзяновна
Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев
Рождение ребёнка
23.12.1905
Сын: Ибрагим Ахметзянович
Отец ребёнка: Ахметзян Бикчентаев
Место жительства
Неизвестно