Назыфа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1786
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1786
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1811
Дочь: Хуббиниса Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Дусеев
Рождение ребёнка
1813
Сын: Рахматулла Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Дусеев
Рождение ребёнка
1817
Дочь: Сарвия Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Дусеев
Рождение ребёнка
1822
Сын: Валиулла Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Дусеев
Рождение ребёнка
1827
Сын: Шафигулла Ахтямов
Отец ребёнка: Ахтям Дусеев
Рождение ребёнка
1830
Дочь: Бибисара Ахтямова
Отец ребёнка: Ахтям Дусеев
Место жительства
Неизвестно