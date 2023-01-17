Назыфа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Назыфа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1786

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1786

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1811

Дочь: Хуббиниса Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1813

Сын: Рахматулла Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1817

Дочь: Сарвия Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Валиулла Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1827

Сын: Шафигулла Ахтямов

Отец ребёнка: Ахтям Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1830

Дочь: Бибисара Ахтямова

Отец ребёнка: Ахтям Дусеев

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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