Якуб Валиуллин
Место рождения
Дата рождения08.08.1869
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1869
Отец: Валиулла Ахтямов
Мать: Шамсия
Бракосочетание
29.12.1894
Жена: Бибигайша
Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гатаулла Якубович
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
08.09.1900
Сын: Туктагул Якубович
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
25.08.1901
Сын: Тимиршах Якубович
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
08.04.1903
Сын: Ибниямин Якубович
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
04.07.1908
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Хабибулла Якубович
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: Хамиданиса Якубовна
Мать ребёнка: Бибигайша
Рождение ребёнка
11.02.1921
Дочь: Фарида Якубовна
Мать ребёнка: Махибадер
Место жительства
Неизвестно