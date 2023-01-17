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Якуб Валиуллин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

08.08.1869

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1869

Отец: Валиулла Ахтямов

Мать: Шамсия

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.12.1894

Жена: Бибигайша

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гатаулла Якубович

Мать ребёнка: Бибигайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1900

Сын: Туктагул Якубович

Мать ребёнка: Бибигайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1901

Сын: Тимиршах Якубович

Мать ребёнка: Бибигайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Ибниямин Якубович

Мать ребёнка: Бибигайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Мухаметзариф Якубович

Мать ребёнка: Бибигайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Хабибулла Якубович

Мать ребёнка: Бибигайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Хамиданиса Якубовна

Мать ребёнка: Бибигайша

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
11.02.1921

Дочь: Фарида Якубовна

Мать ребёнка: Махибадер

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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