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Бибигайша

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Место рождения

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1869

Дата смерти

04.03.1916

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Муж

1869 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
29.12.1894

Муж: Якуб Валиуллин

Сатламышево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1896

Сын: Гатаулла Якубович

Отец ребёнка: Якуб Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.09.1900

Сын: Туктагул Якубович

Отец ребёнка: Якуб Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
25.08.1901

Сын: Тимиршах Якубович

Отец ребёнка: Якуб Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.04.1903

Сын: Ибниямин Якубович

Отец ребёнка: Якуб Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.07.1908

Сын: Мухаметзариф Якубович

Отец ребёнка: Якуб Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
04.04.1911

Сын: Хабибулла Якубович

Отец ребёнка: Якуб Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
28.03.1914

Дочь: Хамиданиса Якубовна

Отец ребёнка: Якуб Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
04.03.1916
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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