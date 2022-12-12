Бибигайша
Место рождения
Дата рождения1869
Дата смерти04.03.1916
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
29.12.1894
Муж: Якуб Валиуллин
Рождение ребёнка
1896
Сын: Гатаулла Якубович
Отец ребёнка: Якуб Валиуллин
Рождение ребёнка
08.09.1900
Сын: Туктагул Якубович
Отец ребёнка: Якуб Валиуллин
Рождение ребёнка
25.08.1901
Сын: Тимиршах Якубович
Отец ребёнка: Якуб Валиуллин
Рождение ребёнка
08.04.1903
Сын: Ибниямин Якубович
Отец ребёнка: Якуб Валиуллин
Рождение ребёнка
04.07.1908
Отец ребёнка: Якуб Валиуллин
Рождение ребёнка
04.04.1911
Сын: Хабибулла Якубович
Отец ребёнка: Якуб Валиуллин
Рождение ребёнка
28.03.1914
Дочь: Хамиданиса Якубовна
Отец ребёнка: Якуб Валиуллин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
04.03.1916