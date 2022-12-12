Хасбижамал
Место рожденияНе указано
Дата рождения1869
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
1869
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
13.11.1886
Сын: Салахутдин Исмагилов
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Рождение ребёнка
21.03.1890
Дочь: Камалиева Бибигалия Исмагиловна
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Рождение ребёнка
18.07.1893
Дочь: Мутыгуллина Бибигазиза Исмагиловна
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Рождение ребёнка
01.01.1896
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Рождение ребёнка
24.11.1898
Сын: Ибрагим Исмагилович
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Рождение ребёнка
1901
Дочь: Хадича Исмагиловна
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Рождение ребёнка
26.11.1904
Дочь: Фатима Исмагиловна
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Рождение ребёнка
31.08.1907
Дочь: Гайша Исмагиловна
Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)