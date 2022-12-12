Хасбижамал — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Хасбижамал

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1869

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1869

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
13.11.1886

Сын: Салахутдин Исмагилов

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.03.1890

Дочь: Камалиева Бибигалия Исмагиловна

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.07.1893

Дочь: Мутыгуллина Бибигазиза Исмагиловна

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
01.01.1896

Сын: Низаметдин Исмагилович

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
24.11.1898

Сын: Ибрагим Исмагилович

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1901

Дочь: Хадича Исмагиловна

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.11.1904

Дочь: Фатима Исмагиловна

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
31.08.1907

Дочь: Гайша Исмагиловна

Отец ребёнка: Валиев Исмагил Валиуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Берляш, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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