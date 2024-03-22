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Гайша Исмагиловна

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

31.08.1907

Пол

Женский

Отец

1865 г.р.

Мать

1869 г.р.

Муж

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Дети

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Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
31.08.1907

Отец: Валиев Исмагил Валиуллин

Мать: Хасбижамал

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: скрыто настройками приватности

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

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