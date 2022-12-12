Бибикамал Габитова
Место рождения
Дата рождения1864
Дата смерти17.03.1940
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864
Отец: Габит Мухаметдаминов
Мать: Фатхия Мухаметдаминова
Бракосочетание
17.03.1886
Ее представлял отец Габид Мухаммаделей улы поставил тамгу | Его представлял старший брат Хайрулла Хабибулла улы поставил тамгу | Свидетелями стороны невесты были Саиджагфар Миннигул улы поставил тамгу... Показать все
Место жительства
1886
Рождение ребёнка
12.11.1887
Сын: Камалиев Шайхетдин Камалиевич
Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
17.09.1889
Дочь: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна
Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
18.12.1892
Сын: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович
Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
10.07.1895
Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
10.01.1899
Дочь: Бибирайса Камалетдиновна
Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
14.01.1902
Сын: Камалиев Зиятдин Камалетдинович
Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин
Место жительства
Неизвестно
Смерть
17.03.1940
Причина смерти: от простуды