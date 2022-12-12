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Бибикамал Габитова

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Место рождения

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1864

Дата смерти

17.03.1940

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1864

Отец: Габит Мухаметдаминов

Мать: Фатхия Мухаметдаминова

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
17.03.1886

Муж: Камалетдин Хабибуллин

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Ее представлял отец Габид Мухаммаделей улы поставил тамгу | Его представлял старший брат Хайрулла Хабибулла улы поставил тамгу | Свидетелями стороны невесты были Саиджагфар Миннигул улы поставил тамгу... Показать все
Место жительства
1886
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
12.11.1887

Сын: Камалиев Шайхетдин Камалиевич

Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
17.09.1889

Дочь: Ахтариева Бибикамиля Камалетдиновна

Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
18.12.1892

Сын: Камалиев Бурханитдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.07.1895

Сын: Зиятдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
10.01.1899

Дочь: Бибирайса Камалетдиновна

Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
14.01.1902

Сын: Камалиев Зиятдин Камалетдинович

Отец ребёнка: Камалетдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
17.03.1940
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от простуды
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