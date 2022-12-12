Фатхия Мухаметдаминова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фатхия Мухаметдаминова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Мухаметдамин

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1853

Дочь: Бибизямал Габитова

Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1857

Сын: Галиакбер Габитов

Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1864

Дочь: Бибикамал Габитова

Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов

Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Габит Мухаметдаминов

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Минахаят Габитов

Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов

Место жительства
Неизвестно
Большие Кокузы, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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