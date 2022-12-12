Фатхия Мухаметдаминова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Мухаметдамин
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1853
Дочь: Бибизямал Габитова
Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1857
Сын: Галиакбер Габитов
Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
1864
Дочь: Бибикамал Габитова
Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Габит Мухаметдаминов
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Минахаят Габитов
Отец ребёнка: Габит Мухаметдаминов
Место жительства
Неизвестно