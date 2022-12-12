Бибирайса Камалетдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Бибирайса Камалетдиновна

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

10.01.1899

Дата смерти

1971

Пол

Женский

Отец

Мать

1864 г.р.

Муж

1894 г.р.

Дети

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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
10.01.1899

Отец: Камалетдин Хабибуллин

Мать: Бибикамал Габитова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1918

Муж: Шайхулла

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
100 сум | ее представлял отец его старший брат Ибрагим Ибниябин улы свидетели Гайнулла Кайсар улы и Абдукави Сейфульмулюк улы
Развод
16.06.1919

Муж: Шайхулла

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметша

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Ахметша

Смерть
1971
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