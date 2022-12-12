Бибирайса Камалетдиновна
Место рождения
Дата рождения10.01.1899
Дата смерти1971
ПолЖенский
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.01.1899
Отец: Камалетдин Хабибуллин
Мать: Бибикамал Габитова
Бракосочетание
19.01.1918
Муж: Шайхулла
100 сум | ее представлял отец его старший брат Ибрагим Ибниябин улы свидетели Гайнулла Кайсар улы и Абдукави Сейфульмулюк улы
Развод
16.06.1919
Муж: Шайхулла
Смерть
1971