Шайхулла
Место рождения
Дата рождения1894
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
19.01.1918
Жена: Бибирайса Камалетдиновна
100 сум | ее представлял отец его старший брат Ибрагим Ибниябин улы свидетели Гайнулла Кайсар улы и Абдукави Сейфульмулюк улы
Развод
16.06.1919
Жена: Бибирайса Камалетдиновна
Место жительства
Неизвестно