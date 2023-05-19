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Шайхулла

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1894

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Жена

1899 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1894

Отец: не указан

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
19.01.1918

Жена: Бибирайса Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
100 сум | ее представлял отец его старший брат Ибрагим Ибниябин улы свидетели Гайнулла Кайсар улы и Абдукави Сейфульмулюк улы
Развод
16.06.1919

Жена: Бибирайса Камалетдиновна

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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