Бибигазиза Ахтямова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиБибигазиза Ахтямова

Бибигазиза Ахтямова

avatar

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1833

Дата смерти

10.01.1866

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833

Отец: Ахтям

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1852

Сын: Хайрулла (Хайрутдин) Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хайриниса Хабибуллина

Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1865

Сын: Вильдан Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Хабибулла Курамшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарафетдин Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исхак Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдин Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуп Хабибуллин

Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
10.01.1866
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от врожденной болезни
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close