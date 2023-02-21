Бибигазиза Ахтямова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1833
Дата смерти10.01.1866
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1833
Отец: Ахтям
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хайрулла (Хайрутдин) Хабибуллин
Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хайриниса Хабибуллина
Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин
Рождение ребёнка
26.12.1865
Сын: Вильдан Хабибуллин
Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Хабибулла Курамшин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исхак Хабибуллин
Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якуп Хабибуллин
Отец ребёнка: Хабибулла Курамшин
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
10.01.1866
Причина смерти: от врожденной болезни