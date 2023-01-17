Хабибулла Курамшин
Место рождения
Дата рождения1822
Дата смерти02.04.1873
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822
Отец: Курамша Бикбатыров
Мать: Минька Иксанова
Рождение ребёнка
1852
Сын: Хайрулла (Хайрутдин) Хабибуллин
Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова
Рождение ребёнка
1854
Дочь: Хайриниса Хабибуллина
Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова
Рождение ребёнка
26.12.1865
Сын: Вильдан Хабибуллин
Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова
Рождение ребёнка
13.01.1867
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
08.08.1869
Мать ребёнка: Хадича
Рождение ребёнка
20.05.1872
Мать ребёнка: Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Хадича
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Бибигазиза Ахтямова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Исхак Хабибуллин
Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Якуп Хабибуллин
Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
02.04.1873
Причина смерти: от болезни груди