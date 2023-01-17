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Хабибулла Курамшин

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1822

Дата смерти

02.04.1873

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1822

Отец: Курамша Бикбатыров

Мать: Минька Иксанова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1852

Сын: Хайрулла (Хайрутдин) Хабибуллин

Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1854

Дочь: Хайриниса Хабибуллина

Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
26.12.1865

Сын: Вильдан Хабибуллин

Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
13.01.1867

Сын: Низаметдин Хабибуллин

Мать ребёнка: Хадича

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
08.08.1869

Сын: Афзалитдин Хабибуллин

Мать ребёнка: Хадича

Рождение ребёнка
20.05.1872

Сын: Кашафитдин Хабибуллин

Мать ребёнка: Хадича

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Хадича

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Бибигазиза Ахтямова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Гарафетдин Хабибуллин

Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Исхак Хабибуллин

Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Камалетдин Хабибуллин

Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Якуп Хабибуллин

Мать ребёнка: Бибигазиза Ахтямова

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
02.04.1873
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Причина смерти: от болезни груди
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