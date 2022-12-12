Минька Иксанова
Место рожденияНе указано
Дата рождения1793
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793
Отец: Иксан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Миннибай Курамшин
Отец ребёнка: Курамша Бикбатыров
Рождение ребёнка
1822
Сын: Хабибулла Курамшин
Отец ребёнка: Курамша Бикбатыров
Бракосочетание
Неизвестно
Муж: Курамша Бикбатыров
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно