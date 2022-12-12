Минька Иксанова — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минька Иксанова

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1793

Пол

Женский

Отец

Мать

Не указана

Муж

1777 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1793

Отец: Иксан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1819

Сын: Миннибай Курамшин

Отец ребёнка: Курамша Бикбатыров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Хабибулла Курамшин

Отец ребёнка: Курамша Бикбатыров

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Курамша Бикбатыров

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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