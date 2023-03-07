Курамша Бикбатыров
Место рождения
Дата рождения1777
Дата смерти1843
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777
Отец: Бикбатыр Ишеев
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1819
Сын: Миннибай Курамшин
Мать ребёнка: Минька Иксанова
Рождение ребёнка
1822
Сын: Хабибулла Курамшин
Мать ребёнка: Минька Иксанова
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минька Иксанова
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1843