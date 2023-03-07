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Курамша Бикбатыров

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1777

Дата смерти

1843

Пол

Мужской

Отец

1751 г.р.

Мать

Не указана

Жена

1793 г.р.

Дети

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1777

Отец: Бикбатыр Ишеев

Мать: не указана

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1819

Сын: Миннибай Курамшин

Мать ребёнка: Минька Иксанова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1822

Сын: Хабибулла Курамшин

Мать ребёнка: Минька Иксанова

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минька Иксанова

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1843
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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