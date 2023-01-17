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Афзалитдин Хабибуллин

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

08.08.1869

Дата смерти

1942

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1869

Отец: Хабибулла Курамшин

Мать: Хадича

Бракосочетание
30.11.1890

Жена: Фатима

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1893

Дочь: Хуббхасан Афзалитдиновна

Мать ребёнка: Фатима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Мать ребёнка: Фатима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Хужахасан Афзалитдинович

Мать ребёнка: Фатима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1901

Дочь: Махируйбика Афзалитдиновна

Мать ребёнка: Фатима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1909

Дочь: Бибизакира Афзалитдиновна

Мать ребёнка: Фатима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Валиахмет Афзалитдинович

Мать ребёнка: Фатима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
20.09.1915

Дочь: Бибитахира Афзалитдиновна

Мать ребёнка: Минибика

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Фахиза Афзалитдиновна

Мать ребёнка: Минибика

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кашаф Афзалитдинович

Мать ребёнка: Минибика

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Минибика

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
1942
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