Афзалитдин Хабибуллин
Место рожденияНе указано
Дата рождения08.08.1869
Дата смерти1942
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
08.08.1869
Отец: Хабибулла Курамшин
Мать: Хадича
Бракосочетание
30.11.1890
Жена: Фатима
Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1893
Дочь: Хуббхасан Афзалитдиновна
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1895
Сын: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
1895
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
19.02.1901
Дочь: Махируйбика Афзалитдиновна
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
06.03.1909
Дочь: Бибизакира Афзалитдиновна
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
09.07.1914
Мать ребёнка: Фатима
Рождение ребёнка
20.09.1915
Дочь: Бибитахира Афзалитдиновна
Мать ребёнка: Минибика
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Фахиза Афзалитдиновна
Мать ребёнка: Минибика
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кашаф Афзалитдинович
Мать ребёнка: Минибика
Бракосочетание
Неизвестно
Жена: Минибика
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
1942