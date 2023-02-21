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Фахиза Афзалитдиновна
Фахиза Афзалитдиновна
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Место рождения
Не указано
Дата рождения
1917
Пол
Женский
Отец
Афзалитдин Хабибуллин
1869 г.р.
Мать
Минибика
1879 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
Источники
Источники
Обсуждение
Обсуждение
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917
Отец:
Афзалитдин Хабибуллин
Мать:
Минибика
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