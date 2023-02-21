Фахиза Афзалитдиновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Фахиза Афзалитдиновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1917

Пол

Женский

Отец

1869 г.р.

Мать

1879 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1917

Отец: Афзалитдин Хабибуллин

Мать: Минибика

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