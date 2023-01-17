Минибика — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Минибика

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1879

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
20.09.1915

Дочь: Бибитахира Афзалитдиновна

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1917

Дочь: Фахиза Афзалитдиновна

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Рождение ребёнка
1919

Сын: Кашаф Афзалитдинович

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Афзалитдин Хабибуллин

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