Минибика
Место рожденияНе указано
Дата рождения1879
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1879
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
20.09.1915
Дочь: Бибитахира Афзалитдиновна
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
1917
Дочь: Фахиза Афзалитдиновна
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
1919
Сын: Кашаф Афзалитдинович
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Бракосочетание
Неизвестно