Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович
Место рождения
Дата рождения1895
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1895
Отец: Афзалитдин Хабибуллин
Мать: Фатима
Бракосочетание
07.07.1917
Жена: Абзялова Бибимахфуза
Рождение ребёнка
21.07.1917
Сын: Хабибрахман Хужиахметович
Мать ребёнка: Абзялова Бибимахфуза
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Афзялова Альфинур Хужиахметовна
Мать ребёнка: Афзялова Зифа
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Афзялова Гульфинур Хужиахметовна
Мать ребёнка: Афзялова Зифа
Рождение ребёнка
1948
Место жительства
Неизвестно
Место жительства
Неизвестно
Смерть
Неизвестно