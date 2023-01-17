Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

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Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1895

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Отец

1869 г.р.

Мать

1872 г.р.

Жена

1898 г.р.

Дети

1917 г.р.
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1927 г.р.
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1934 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1895

Отец: Афзалитдин Хабибуллин

Мать: Фатима

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
07.07.1917

Жена: Абзялова Бибимахфуза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
21.07.1917

Сын: Хабибрахман Хужиахметович

Мать ребёнка: Абзялова Бибимахфуза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афзялова Зифа

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Афзялова Альфинур Хужиахметовна

Мать ребёнка: Афзялова Зифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афзялова Зифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Афзялова Гульфинур Хужиахметовна

Мать ребёнка: Афзялова Зифа

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: Афзялова Зифа

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Смерть
Неизвестно
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