Фатима
Место рождения
Дата рождения1872
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
30.11.1890
Рождение ребёнка
05.04.1893
Дочь: Хуббхасан Афзалитдиновна
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
1895
Сын: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
1895
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
19.02.1901
Дочь: Махируйбика Афзалитдиновна
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
06.03.1909
Дочь: Бибизакира Афзалитдиновна
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин
Рождение ребёнка
09.07.1914
Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин