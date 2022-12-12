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Фатима

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Место рождения

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

1872

Пол

Женский

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1872

Отец: не указан

Мать: не указана

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Бракосочетание
30.11.1890

Муж: Афзалитдин Хабибуллин

Большое Русаково, Кайбицкий муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
05.04.1893

Дочь: Хуббхасан Афзалитдиновна

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1895

Сын: Хужахасан Афзалитдинович

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
19.02.1901

Дочь: Махируйбика Афзалитдиновна

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
06.03.1909

Дочь: Бибизакира Афзалитдиновна

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
09.07.1914

Сын: Валиахмет Афзалитдинович

Отец ребёнка: Афзалитдин Хабибуллин

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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