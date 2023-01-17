Афзялова Зифа
Место рожденияНе указано
Дата рождения1904
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1904
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1925
Рождение ребёнка
1927
Дочь: Афзялова Альфинур Хужиахметовна
Отец ребёнка: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович
Рождение ребёнка
1931
Рождение ребёнка
1934
Дочь: Афзялова Гульфинур Хужиахметовна
Отец ребёнка: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович
Рождение ребёнка
1948
Место жительства
Неизвестно