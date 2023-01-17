Афзялова Зифа — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Афзялова Зифа

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

1904

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

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1927 г.р.
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1934 г.р.
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Добавил:

АА
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Место
Комментарий
Рождение
1904

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1925

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Рождение ребёнка
1927

Дочь: Афзялова Альфинур Хужиахметовна

Отец ребёнка: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1931

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1934

Дочь: Афзялова Гульфинур Хужиахметовна

Отец ребёнка: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Рождение ребёнка
1948

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Отец ребёнка: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Место жительства
Неизвестно
Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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