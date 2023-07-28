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Хабибрахман Хужиахметович

Место рождения

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)

Дата рождения

21.07.1917

Пол

Мужской

Добавил:

АА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
21.07.1917

Отец: Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович

Мать: Абзялова Бибимахфуза

Шигаево, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)