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Хабибрахман Хужиахметович
Хабибрахман Хужиахметович
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Место рождения
Шигаево
, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
Дата рождения
21.07.1917
Пол
Мужской
Отец
Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович
1895 г.р.
Мать
Абзялова Бибимахфуза
1898 г.р.
Дети
Не указаны
Добавил:
АА
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События
События
Биография
Биография
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Место
Комментарий
Рождение
21.07.1917
Отец:
Афзялов Хужиахмет Афзалитдинович
Мать:
Абзялова Бибимахфуза
Шигаево
, Апастовский муниципальный район, Республика Татарстан (Татарстан)
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