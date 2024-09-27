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Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Место рождения

Россия, Белгородская область, Валуйский район, с. Ивановка

Дата рождения

1854

Дата смерти

Около 1917

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854

Отец: Гамаюнов Иван

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Гамаюнова) Марина Минаевна

Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
1905

Сын: Гамаюнов Емельян Минаевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гамаюнов Семён Минаевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич

Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения

Смерть
Около 1917

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