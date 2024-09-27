Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Место рожденияРоссия, Белгородская область, Валуйский район, с. Ивановка
Дата рождения1854
Дата смертиОколо 1917
ПолМужской
Отец
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1854
Отец: Гамаюнов Иван
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гамаюнов Онуфрий Минаевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Гамаюнова) Марина Минаевна
Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гамаюнов Емельян Минаевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
1909
Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич
Мать ребёнка: Гамаюнова Ксения
Смерть
Около 1917