(Гамаюнова) Марина Минаевна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Денисовка
Дата рождения1903
Дата смертиНеизвестно
ПолЖенский
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903
Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Мать: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
1920
Дочь: (Гамаюнова) Дочь
Отец ребёнка: не указан
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гамаюнов Василий
Отец ребёнка: не указан
Смерть
Неизвестно