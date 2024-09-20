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(Гамаюнова) Марина Минаевна

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Денисовка

Дата рождения

1903

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1903

Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Мать: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
1920

Дочь: (Гамаюнова) Дочь

Отец ребёнка: не указан

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гамаюнов Василий

Отец ребёнка: не указан

Смерть
Неизвестно

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