Гамаюнова Ксения
Место рожденияНе указано
Дата рожденияНеизвестно
Дата смертиОколо 1917
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
1887
Сын: Гамаюнов Онуфрий Минаевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Рождение ребёнка
1895
Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Рождение ребёнка
1903
Дочь: (Гамаюнова) Марина Минаевна
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Рождение ребёнка
1905
Сын: Гамаюнов Емельян Минаевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Рождение ребёнка
1909
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Рождение ребёнка
02.02.1912
Сын: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Смерть
Около 1917