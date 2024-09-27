Гамаюнова Ксения — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнова Ксения

Место рождения

Не указано

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

Около 1917

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
1887

Сын: Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Рождение ребёнка
1895

Дочь: (Гамаюнова) Мария Минаевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Рождение ребёнка
1903

Дочь: (Гамаюнова) Марина Минаевна

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Рождение ребёнка
1905

Сын: Гамаюнов Емельян Минаевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Рождение ребёнка
1909

Сын: Гамаюнов Семён Минаевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Рождение ребёнка
02.02.1912

Сын: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Смерть
Около 1917

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