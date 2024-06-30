Гамаюнов Семён Минаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиГамаюнов Семён Минаевич

Гамаюнов Семён Минаевич

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Гудко-Лиманский

Дата рождения

1909

Пол

Мужской

Отец

1854 г.р.

Мать

Дети

Скрыто настройками приватности
1940 г.р.

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909

Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Мать: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
1930

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1940

Сын: Гамаюнов Вячеслав Семёнович

Мать ребёнка: не указана

Мы используем куки для улучшения работы сайта.