Гамаюнов Семён Минаевич
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Гудко-Лиманский
Дата рождения1909
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1909
Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Мать: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
1930
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1940
Сын: Гамаюнов Вячеслав Семёнович
Мать ребёнка: не указана