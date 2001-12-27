Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич
Место рожденияКраснодарский край, Штейнгартский р-н, х. Гудково-Лиманский
Дата рождения02.02.1912
Дата смерти27.12.2001
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912
Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Мать: Гамаюнова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1933
Сын: Гамаюнов Александр Михайлович
Мать ребёнка: Кириченко Лидия Захаровна
Рождение ребёнка
02.05.1938
Дочь: Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна
Мать ребёнка: Кириченко Лидия Захаровна
Смерть
27.12.2001