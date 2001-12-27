Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич

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Место рождения

Краснодарский край, Штейнгартский р-н, х. Гудково-Лиманский

Дата рождения

02.02.1912

Дата смерти

27.12.2001

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.02.1912

Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Мать: Гамаюнова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Кириченко Лидия Захаровна

Рождение ребёнка
11.04.1933

Сын: Гамаюнов Александр Михайлович

Мать ребёнка: Кириченко Лидия Захаровна

Рождение ребёнка
02.05.1938

Дочь: Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна

Мать ребёнка: Кириченко Лидия Захаровна

Смерть
27.12.2001

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