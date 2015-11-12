Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна
Место рожденияРоссия, Рязанская область, г. Рязань
Дата рождения02.05.1938
Дата смерти12.11.2015
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
07.07.1965
Дочь: Аносова Юлия Витальевна
Отец ребёнка: Аносов Виталий Иванович
Рождение ребёнка
27.08.1966
Отец ребёнка: Аносов Виталий Иванович
Смерть
12.11.2015