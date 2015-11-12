Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна

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Место рождения

Россия, Рязанская область, г. Рязань

Дата рождения

02.05.1938

Дата смерти

12.11.2015

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
02.05.1938

Отец: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич

Мать: Кириченко Лидия Захаровна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
07.07.1965

Дочь: Аносова Юлия Витальевна

Отец ребёнка: Аносов Виталий Иванович

Рождение ребёнка
27.08.1966

Сын: Аносов Михаил Витальевич

Отец ребёнка: Аносов Виталий Иванович

Смерть
12.11.2015

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