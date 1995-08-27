Кириченко Лидия Захаровна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск
Дата рождения07.04.1910
Дата смерти27.08.1995
ПолЖенский
Отец
Муж
Дети
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- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1910
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
11.04.1933
Сын: Гамаюнов Александр Михайлович
Отец ребёнка: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич
Рождение ребёнка
02.05.1938
Дочь: Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна
Отец ребёнка: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич
Смерть
27.08.1995