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Кириченко Лидия Захаровна

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Место рождения

Россия, Краснодарский край, Белореченский район, г. Белореченск

Дата рождения

07.04.1910

Дата смерти

27.08.1995

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.04.1910

Отец: Кириченко Захар Иванович

Мать: Кириченко Мария Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич

Рождение ребёнка
11.04.1933

Сын: Гамаюнов Александр Михайлович

Отец ребёнка: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич

Рождение ребёнка
02.05.1938

Дочь: Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна

Отец ребёнка: Гамаюнов Михаил (+Македоний) Минаевич

Смерть
27.08.1995

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