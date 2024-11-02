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Кириченко Мария Михайловна

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Место рождения

Россия, Краснодарский край

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1947

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Василий Захарович

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Кириченко) Таисия Захаровна

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Кириченко Фёдор Захарович

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
1898

Дочь: Кириченко (Егорова) Полина Захаровна

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
24.07.1901

Сын: Кириченко Леонтий (Лев) Захарович

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
23.04.1908

Дочь: Ивашечкина (Кириченко) Александра Захаровна

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
07.04.1910

Дочь: Кириченко Лидия Захаровна

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Рождение ребёнка
1911

Дочь: Ефремова (Кириченко) Анна Захаровна

Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович

Смерть
1947

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