Кириченко Мария Михайловна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1947
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
- ОбсуждениеОбсуждение
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Василий Захарович
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Кириченко) Таисия Захаровна
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Кириченко Фёдор Захарович
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
1898
Дочь: Кириченко (Егорова) Полина Захаровна
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
24.07.1901
Сын: Кириченко Леонтий (Лев) Захарович
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
23.04.1908
Дочь: Ивашечкина (Кириченко) Александра Захаровна
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
07.04.1910
Дочь: Кириченко Лидия Захаровна
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Рождение ребёнка
1911
Дочь: Ефремова (Кириченко) Анна Захаровна
Отец ребёнка: Кириченко Захар Иванович
Смерть
1947