Аносов Михаил Витальевич
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рождения27.08.1966
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1966
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
14.07.1990
Мать ребёнка: Аносова- Горюнова (Климова) Марина Валерьевна
Рождение ребёнка
24.06.2001
Сын: Аносов Виталий Михайлович
Мать ребёнка: Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна
Рождение ребёнка
07.11.2007
Дочь: (Аносова) Екатерина Михайловна
Мать ребёнка: Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна