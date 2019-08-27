Аносов Михаил Витальевич — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиАносов Михаил Витальевич

Аносов Михаил Витальевич

Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

27.08.1966

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
27.08.1966

Отец: Аносов Виталий Иванович

Мать: Аносова (Гамаюнова) Татьяна Михайловна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Аносова- Горюнова (Климова) Марина Валерьевна

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна

Рождение ребёнка
14.07.1990

Сын: Аносов Михаил Михайлович

Мать ребёнка: Аносова- Горюнова (Климова) Марина Валерьевна

Рождение ребёнка
24.06.2001

Сын: Аносов Виталий Михайлович

Мать ребёнка: Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна

Рождение ребёнка
07.11.2007

Дочь: (Аносова) Екатерина Михайловна

Мать ребёнка: Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна

Мы используем куки для улучшения работы сайта.