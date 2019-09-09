Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна
Место рожденияРоссия, г. Москва
Дата рождения09.09.1976
ПолЖенский
ОтецНе указан
Мать
Скрыто настройками приватности
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1976
Отец: не указан
Мать: скрыто настройками приватности
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
24.06.2001
Сын: Аносов Виталий Михайлович
Отец ребёнка: Аносов Михаил Витальевич
Рождение ребёнка
07.11.2007
Дочь: (Аносова) Екатерина Михайловна
Отец ребёнка: Аносов Михаил Витальевич