Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Щербакова (Аносова) Инна Валерьевна

Место рождения

Россия, г. Москва

Дата рождения

09.09.1976

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Скрыто настройками приватности

Муж

1966 г.р.

Дети

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
09.09.1976

Отец: не указан

Мать: скрыто настройками приватности

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Аносов Михаил Витальевич

Рождение ребёнка
24.06.2001

Сын: Аносов Виталий Михайлович

Отец ребёнка: Аносов Михаил Витальевич

Рождение ребёнка
07.11.2007

Дочь: (Аносова) Екатерина Михайловна

Отец ребёнка: Аносов Михаил Витальевич

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