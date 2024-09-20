Гамаюнов Емельян Минаевич
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Денисовка
Дата рождения1905
Дата смертиНеизвестно
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905
Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Мать: Гамаюнова Ксения
Рождение ребёнка
1923
Сын: Гамаюнов Пётр Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1925
Дочь: (Гамаюнова) Анна Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1928
Дочь: (Гамаюнова) Меланья Емельяновна
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1939
Сын: Гамаюнов Анатолий Емельянович
Мать ребёнка: не указана
Смерть
Неизвестно