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Гамаюнов Емельян Минаевич

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Денисовка

Дата рождения

1905

Дата смерти

Неизвестно

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1905

Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Мать: Гамаюнова Ксения

Рождение ребёнка
1923

Сын: Гамаюнов Пётр Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1925

Дочь: (Гамаюнова) Анна Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1928

Дочь: (Гамаюнова) Меланья Емельяновна

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1939

Сын: Гамаюнов Анатолий Емельянович

Мать ребёнка: не указана

Смерть
Неизвестно

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