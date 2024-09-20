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Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Денисовка

Дата рождения

1887

Дата смерти

Около 1948

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887

Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Мать: Гамаюнова Ксения

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Ломтева) Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ломтев Фёдор Антонович

Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.

Сын: Ломтев Василий Антонович

Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гамаюнов Александр Онуфриевич

Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Смерть
Около 1948

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