Гамаюнов Онуфрий Минаевич
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Денисовка
Дата рождения1887
Дата смертиОколо 1948
ПолМужской
Отец
Мать
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1887
Отец: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Мать: Гамаюнова Ксения
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Ломтева) Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Рождение ребёнка
1910
Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.
Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гамаюнов Александр Онуфриевич
Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Смерть
Около 1948