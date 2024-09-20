Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца. Кущевская

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1970

Пол

Женский

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Александров Клим

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Бракосочетание
Неизвестно

Муж: Ломтев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Ломтев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Василий Антонович

Отец ребёнка: Ломтев Антон Никитович

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломтева Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Ломтев Антон Никитович

Рождение ребёнка
1910

Дочь: (Ломтева) Надежда Антоновна

Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Рождение ребёнка
1910

Сын: Ломтев Фёдор Антонович

Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.

Сын: Ломтев Василий Антонович

Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Рождение ребёнка
1920

Сын: Гамаюнов Александр Онуфриевич

Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич

Смерть
1970

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