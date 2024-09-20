Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Кущевский район, ст-ца. Кущевская
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1970
ПолЖенский
Отец
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Александров Клим
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломтев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Отец ребёнка: Ломтев Антон Никитович
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломтева Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Ломтев Антон Никитович
Рождение ребёнка
1910
Дочь: (Ломтева) Надежда Антоновна
Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич
Рождение ребёнка
1910
Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич
Рождение ребёнка
29.06.1912 ст.
Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич
Рождение ребёнка
1920
Сын: Гамаюнов Александр Онуфриевич
Отец ребёнка: Гамаюнов Онуфрий Минаевич