Ломтев Антон Никитович
Место рожденияРоссия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Гудко-Лиманский
Дата рожденияНеизвестно
Дата смерти1914
ПолМужской
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно
Отец: Ломтев Никита
Мать: не указана
Бракосочетание
Неизвестно
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Ломтева Надежда Антоновна
Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна
Смерть
1914
От сердца