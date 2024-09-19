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Ломтев Антон Никитович

Место рождения

Россия, Краснодарский край, Кущевский район, х. Гудко-Лиманский

Дата рождения

Неизвестно

Дата смерти

1914

Пол

Мужской

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
Неизвестно

Отец: Ломтев Никита

Мать: не указана

Бракосочетание
Неизвестно

Жена: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Фёдор Антонович

Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Ломтев Василий Антонович

Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Ломтева Надежда Антоновна

Мать ребёнка: Гамаюнова (Александрова) Татьяна Климовна

Смерть
1914
От сердца

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