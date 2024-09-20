Гамаюнов Иван
Место рожденияРоссия, Белгородская область, Валуйский район, с. Ивановка
Дата рождения1835
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
Скрыто настройками приватности
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
Неизвестно
Ребёнок: скрыто настройками приватности
Мать ребёнка: не указана
Рождение ребёнка
1854
Сын: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович
Мать ребёнка: не указана