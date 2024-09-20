Гамаюнов Иван — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Гамаюнов Иван

Место рождения

Россия, Белгородская область, Валуйский район, с. Ивановка

Дата рождения

1835

Пол

Мужской

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

1854 г.р.
Скрыто настройками приватности

Добавил:

ЮА
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1835

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
Неизвестно

Ребёнок: скрыто настройками приватности

Мать ребёнка: не указана

Рождение ребёнка
1854

Сын: Гамаюнов Минай (Мина) Иванович

Мать ребёнка: не указана

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