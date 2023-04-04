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Толстой Иван

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1747

Дата смерти

1818

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747

Отец: Толстой Андрей

Мать: Толстая (Щетинина) Александра Ивановна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстая) Анна Ивановна

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: (Толстая) Александра Ивановна

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
14.03.1779

Дочь: Лопухина (Толстая) Мария

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
06.02.1782

Сын: Толстой Фёдор

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1783

Дочь: Хлюстина (Толстая) Вера

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1785

Сын: Толстой Петр Иванович

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Рождение ребёнка
1792

Сын: Толстой Януарий Иванович

Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Бракосочетание
1797

Жена: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна

Смерть
1818

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