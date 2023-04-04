Толстой Иван
Место рожденияНе указано
Дата рождения1747
Дата смерти1818
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1747
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстая) Анна Ивановна
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: (Толстая) Александра Ивановна
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Шупинская (Толстая) Екатерина Ивановна
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
14.03.1779
Дочь: Лопухина (Толстая) Мария
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
06.02.1782
Сын: Толстой Фёдор
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
1783
Дочь: Хлюстина (Толстая) Вера
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1785
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Рождение ребёнка
1792
Мать ребёнка: Толстая (Майкова) Анна Фёдоровна
Бракосочетание
1797
Смерть
1818