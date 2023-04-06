Толстой Илья
Место рождения
Дата рождения20.07.1757
Дата смерти21.03.1820
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1757
Отец: Толстой Андрей
Бракосочетание
1791
Жена: Толстая Пелагея
Рождение ребёнка
1792
Дочь: Татьяна Александровна
Мать ребёнка: Толстая Пелагея
Рождение ребёнка
26.06.1794
Мать ребёнка: Толстая Пелагея
Россия
граф
Рождение ребёнка
30.11.1795
Дочь: Остен-Сакен Александра Ильинична
Мать ребёнка: Толстая Пелагея
Россия
Рождение ребёнка
1796
Мать ребёнка: Толстая Пелагея
Рождение ребёнка
14.04.1797
Дочь: Юшкова Пелагея Ильинична
Мать ребёнка: Толстая Пелагея
Рождение ребёнка
1806
Сын: Гольц-Миллер Иван Иванович
Мать ребёнка: Толстая Пелагея
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник из рода Толстых, в 1815-20 гг. глава Казанской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Смерть
21.03.1820
Похороны
Неизвестно
Кладбище Казанского Кизического монастыря (парк у ДК Химиков)