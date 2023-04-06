Толстой Илья — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиТолстой Илья

Толстой Илья

avatar

Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

20.07.1757

Дата смерти

21.03.1820

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.07.1757

Отец: Толстой Андрей

Мать: Толстая Александра Ивановна

Москва, город федерального значения Москва
Бракосочетание
1791

Жена: Толстая Пелагея

Рождение ребёнка
1792

Дочь: Татьяна Александровна

Мать ребёнка: Толстая Пелагея

Рождение ребёнка
26.06.1794

Сын: Толстой Николай Ильич

Мать ребёнка: Толстая Пелагея

Россия
граф
Рождение ребёнка
30.11.1795

Дочь: Остен-Сакен Александра Ильинична

Мать ребёнка: Толстая Пелагея

Россия
Рождение ребёнка
1796

Сын: Гр. Толстой Илья Ильич

Мать ребёнка: Толстая Пелагея

Рождение ребёнка
14.04.1797

Дочь: Юшкова Пелагея Ильинична

Мать ребёнка: Толстая Пелагея

Рождение ребёнка
1806

Сын: Гольц-Миллер Иван Иванович

Мать ребёнка: Толстая Пелагея

Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Работа или профессия
Неизвестно
тайный советник из рода Толстых, в 1815-20 гг. глава Казанской губернии.
Работа или профессия
Неизвестно
Губернатор г. Казань 1815 - 1820
Смерть
21.03.1820
Похороны
Неизвестно
Кладбище Казанского Кизического монастыря (парк у ДК Химиков)
Наш сайт использует cookie. Это позволяет оптимизировать взаимодействие между сайтом и пользователем и улучшать условия использования сайта.
Соглашаясь с условиями использования сайта, вы подтверждается свое согласие на использование файлов cookie
close