Толстой Николай Ильич
Место рожденияРоссия
Дата рождения26.06.1794
Дата смерти21.06.1837
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1794
Отец: Толстой Илья
граф
Работа или профессия
Неизвестно
русский офицер из рода Толстых, отец писателя Льва Толстого.
Работа или профессия
Неизвестно
Русский офицер
Место жительства
Неизвестно
Военная служба
Неизвестно
RV: Адъютант кн. А.И.Горчакова, отставной подполковник
Работа или профессия
11.06.1812
полковник в отставке, помещик
Бракосочетание
09.07.1822
Рождение ребёнка
03.07.1823
Сын: Толстой Николай Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
17.02.1826
Сын: Толстой Сергей Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
23.04.1827
Сын: Толстой Дмитрий Николаевич
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1828
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Рождение ребёнка
28.08.1828
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
w Jasnej Polanie
Рождение ребёнка
07.03.1830
Дочь: де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Смерть
21.06.1837
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
23.06.1837