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Толстой Николай Ильич

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Место рождения

Россия

Дата рождения

26.06.1794

Дата смерти

21.06.1837

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
26.06.1794

Отец: Толстой Илья

Мать: Толстая (Горчакова) Пелагея

граф
Работа или профессия
Неизвестно
русский офицер из рода Толстых, отец писателя Льва Толстого.
Работа или профессия
Неизвестно
Русский офицер
Место жительства
Неизвестно
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Военная служба
Неизвестно
RV: Адъютант кн. А.И.Горчакова, отставной подполковник
Работа или профессия
11.06.1812
полковник в отставке, помещик
Бракосочетание
09.07.1822

Жена: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1823

Сын: Толстой Николай Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.02.1826

Сын: Толстой Сергей Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.04.1827

Сын: Толстой Дмитрий Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1828

Сын: Толстой Лев Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1828

Сын: Толстой Лeв Николаевич

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
w Jasnej Polanie
Рождение ребёнка
07.03.1830

Дочь: де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
21.06.1837
Тула, город Тула, Тульская область
Похороны
23.06.1837

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