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Толстая (Волконская) Мария Николаевна

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Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

10.11.1790

Дата смерти

04.08.1830

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1790

Отец: Волконский Николай Сергеевич

Мать: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Место жительства
Неизвестно
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
02.07.1822

Муж: ?

Супруг(-а): Nikolai Ilyich Tolstoy
Бракосочетание
09.07.1822

Муж: Толстой Николай Ильич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
03.07.1823

Сын: Толстой Николай Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
17.02.1826

Сын: Толстой Сергей Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
23.04.1827

Сын: Толстой Дмитрий Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1828

Сын: Толстой Лев Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
28.08.1828

Сын: Толстой Лeв Николаевич

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
w Jasnej Polanie
Рождение ребёнка
07.03.1830

Дочь: де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
04.08.1830
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
06.08.1830

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