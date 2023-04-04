Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения10.11.1790
Дата смерти04.08.1830
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
10.11.1790
Место жительства
Неизвестно
Бракосочетание
02.07.1822
Муж: ?
Супруг(-а): Nikolai Ilyich Tolstoy
Бракосочетание
09.07.1822
Рождение ребёнка
03.07.1823
Сын: Толстой Николай Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Рождение ребёнка
17.02.1826
Сын: Толстой Сергей Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Рождение ребёнка
23.04.1827
Сын: Толстой Дмитрий Николаевич
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Рождение ребёнка
28.08.1828
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Рождение ребёнка
28.08.1828
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
w Jasnej Polanie
Рождение ребёнка
07.03.1830
Дочь: де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Толстой Николай Ильич
Смерть
04.08.1830
Похороны
06.08.1830