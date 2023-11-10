Волконский Николай Сергеевич
Место рождения
Дата рождения30.03.1753
Дата смерти03.02.1821
ПолМужской
Отец
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1753
RV(211961)Прототип старого князя Болконского у Л.Н.Толстого (его внука)
Рождение ребёнка
10.11.1790
Дочь: Толстая Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волконская Екатерина Дмитриевна
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии из рода Волконских, дед Льва Николаевича Толстого. Прообраз старого князя Болконского из романа «Война и мир».
Смерть
03.02.1821