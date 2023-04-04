Волконский Николай Сергеевич
мужской, родился 30.03.1753, Москва, город федерального значения Москва
умер 03.02.1821
МатьВолконская (Чаадаева) Мария ДмитриевнаНеизвестно г.р.
ОтецВолконский / Wolkonsky Сергей Федорович1715 г.р.
Дети
Толстая (Волконская) Мария Николаевна10.11.1790 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1753
Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Рождение ребёнка
10.11.1790
Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Мать ребёнка: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
03.02.1821
RV(211961)Прототип старого князя Болконского у Л.Н.Толстого (его внука)