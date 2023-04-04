Волконский Николай Сергеевич 30.03.1753 — найти родственников по фамилии на Familio
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Волконский Николай Сергеевич

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 30.03.1753, Москва, город федерального значения Москва

умер 03.02.1821

Мать
Волконская (Чаадаева) Мария ДмитриевнаНеизвестно г.р.
Отец
Волконский / Wolkonsky Сергей Федорович1715 г.р.
Дети
Толстая (Волконская) Мария Николаевна10.11.1790 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1753

Отец: Волконский / Wolkonsky Сергей Федорович

Мать: Волконская (Чаадаева) Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва

RV(211961)Прототип старого князя Болконского у Л.Н.Толстого (его внука)

Работа или профессия
Неизвестно

генерал от инфантерии из рода Волконских, дед Льва Николаевича Толстого. Прообраз старого князя Болконского из романа «Война и мир».

Рождение ребёнка
10.11.1790

Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Смерть
03.02.1821

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