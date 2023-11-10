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Волконский Николай Сергеевич

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

30.03.1753

Дата смерти

03.02.1821

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
30.03.1753

Отец: Волконский / Wolkonsky Сергей Федорович

Мать: Волконская Мария Дмитриевна

Москва, город федерального значения Москва
RV(211961)Прототип старого князя Болконского у Л.Н.Толстого (его внука)
Рождение ребёнка
10.11.1790

Дочь: Толстая Мария Николаевна

Мать ребёнка: Волконская Екатерина Дмитриевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
генерал от инфантерии из рода Волконских, дед Льва Николаевича Толстого. Прообраз старого князя Болконского из романа «Война и мир».
Смерть
03.02.1821
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