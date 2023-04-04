Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

15.09.1749

Дата смерти

08.05.1799

Пол

Женский

Отец

Не указан

Мать

Не указана

Дети

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
15.09.1749

Отец: не указан

Мать: не указана

Рождение ребёнка
10.11.1790

Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна

Отец ребёнка: Волконский Николай Сергеевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.05.1799

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