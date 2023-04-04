Волконская (Трубецкая) Екатерина Дмитриевна
Место рожденияНе указано
Дата рождения15.09.1749
Дата смерти08.05.1799
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Дети
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Место
Комментарий
Рождение
15.09.1749
Отец: не указан
Мать: не указана
Рождение ребёнка
10.11.1790
Дочь: Толстая (Волконская) Мария Николаевна
Отец ребёнка: Волконский Николай Сергеевич
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Смерть
08.05.1799