де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна
Место рождения
Дата рождения07.03.1830
Дата смерти06.04.1912
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1830
Отец: Толстой Николай Ильич
Мать: Толстая Мария Николаевна
Бракосочетание
1847
Супруг(-а): Мария Николаевна Nikolaevna гр. Толстая
Рождение ребёнка
1848
Сын: Толстой Петр Валерьянович
Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Нагорнова Варвара Валерьяновна
Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович
Рождение ребёнка
01.01.1851
Сын: Толстой граф Валерьянович
Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович
Pokrovskoye, Pokrovskiy rayon, Orlovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
23.01.1852
Дочь: Оболенская Елизавета Валерьяновна
Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович
Бракосочетание
1861
Schweiz
grajdanskii brak v 1861-1864
Рождение ребёнка
?.09.1863
Дочь: Елена
Отец ребёнка: Де Клен Гектор Виктор
Geneva, Genève, Geneva, Switzerland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстой Фёдор Валерьянович
Отец ребёнка: Де Клен Гектор Виктор
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская Надежда Валерьяновна
Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович
Работа или профессия
Неизвестно
единственная сестра Льва Николаевича Толстого, схимонахиня.
Смерть
06.04.1912
Shamordinskij monastyr
Похороны
Неизвестно
Шамординский монастырь