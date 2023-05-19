де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна

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Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

07.03.1830

Дата смерти

06.04.1912

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
07.03.1830

Отец: Толстой Николай Ильич

Мать: Толстая Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
1847

Муж: Гр. Толстой Валерьян Петрович

Супруг(-а): Мария Николаевна Nikolaevna гр. Толстая
Рождение ребёнка
1848

Сын: Толстой Петр Валерьянович

Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Нагорнова Варвара Валерьяновна

Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович

Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Толстой граф Валерьянович

Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович

Pokrovskoye, Pokrovskiy rayon, Orlovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
23.01.1852

Дочь: Оболенская Елизавета Валерьяновна

Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович

Бракосочетание
1861

Муж: Де Клен Гектор Виктор

Schweiz
grajdanskii brak v 1861-1864
Рождение ребёнка
?.09.1863

Дочь: Елена

Отец ребёнка: Де Клен Гектор Виктор

Geneva, Genève, Geneva, Switzerland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Фёдор Валерьянович

Отец ребёнка: Де Клен Гектор Виктор

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Надежда Валерьяновна

Отец ребёнка: Гр. Толстой Валерьян Петрович

Работа или профессия
Неизвестно
единственная сестра Льва Николаевича Толстого, схимонахиня.
Смерть
06.04.1912
Shamordinskij monastyr
Похороны
Неизвестно
Шамординский монастырь
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