Оболенская (Толстая) Елизавета Валерьяновна
Место рожденияНе указано
Дата рождения23.01.1852
Дата смерти15.04.1935
ПолЖенский
Отец
Мать
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1852
Бракосочетание
1871
Рождение ребёнка
1872
Сын: Оболенский Николай Леонидович
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Рождение ребёнка
1881
Дочь: Абрикосова (Оболенская) Наталья Леонидовна
Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич
Смерть
15.04.1935
Москва, город федерального значения Москва