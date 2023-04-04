Оболенская (Толстая) Елизавета Валерьяновна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Оболенская (Толстая) Елизавета Валерьяновна

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Место рождения

Не указано

Дата рождения

23.01.1852

Дата смерти

15.04.1935

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
23.01.1852

Отец: гр. Толстой Валерьян Петрович

Мать: де Клен, De Klaine (Толстая) Мария Николаевна

Бракосочетание
1871

Муж: Оболенский Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
1872

Сын: Оболенский Николай Леонидович

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Рождение ребёнка
1881

Дочь: Абрикосова (Оболенская) Наталья Леонидовна

Отец ребёнка: Оболенский Леонид Дмитриевич

Смерть
15.04.1935
Москва, город федерального значения Москва

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