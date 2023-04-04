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гр. Толстой Валерьян Петрович

Место рождения

Не указано

Дата рождения

19.10.1813

Дата смерти

06.01.1865

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1813

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1847

Жена: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Супруг(-а): Мария Николаевна Nikolaevna гр. Толстая
Рождение ребёнка
1848

Сын: Толстой Петр Валерьянович

Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Рождение ребёнка
1850

Дочь: Нагорнова Варвара Валерьяновна

Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Рождение ребёнка
01.01.1851

Сын: Толстой граф Валерьянович

Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Pokrovskoye, Pokrovskiy rayon, Orlovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
23.01.1852

Дочь: Оболенская Елизавета Валерьяновна

Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Рождение ребёнка
Неизвестно

Дочь: Оболенская Надежда Валерьяновна

Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Смерть
06.01.1865