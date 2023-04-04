гр. Толстой Валерьян Петрович
Место рожденияНе указано
Дата рождения19.10.1813
Дата смерти06.01.1865
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
19.10.1813
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1847
Супруг(-а): Мария Николаевна Nikolaevna гр. Толстая
Рождение ребёнка
1848
Сын: Толстой Петр Валерьянович
Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна
Рождение ребёнка
1850
Дочь: Нагорнова Варвара Валерьяновна
Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна
Рождение ребёнка
01.01.1851
Сын: Толстой граф Валерьянович
Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна
Pokrovskoye, Pokrovskiy rayon, Orlovskaya oblast', Russia
Рождение ребёнка
23.01.1852
Дочь: Оболенская Елизавета Валерьяновна
Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна
Рождение ребёнка
Неизвестно
Дочь: Оболенская Надежда Валерьяновна
Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна
Смерть
06.01.1865