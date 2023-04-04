де Клен Гектор Виктор
Место рожденияНе указано
Дата рождения1831
Дата смерти1873
ПолМужской
ОтецНе указан
МатьНе указана
Жена
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831
Отец: не указан
Мать: не указана
Бракосочетание
1861
Schweiz
grajdanskii brak v 1861-1864
Рождение ребёнка
?.09.1863
Дочь: Елена
Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна
Geneva, Genève, Geneva, Switzerland
Рождение ребёнка
Неизвестно
Сын: Толстой Фёдор Валерьянович
Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна
Смерть
1873