де Клен Гектор Виктор — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
ГлавнаяЛюдиде Клен Гектор Виктор

де Клен Гектор Виктор

Место рождения

Не указано

Дата рождения

1831

Дата смерти

1873

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
1831

Отец: не указан

Мать: не указана

Бракосочетание
1861

Жена: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Schweiz
grajdanskii brak v 1861-1864
Рождение ребёнка
?.09.1863

Дочь: Елена

Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Geneva, Genève, Geneva, Switzerland
Рождение ребёнка
Неизвестно

Сын: Толстой Фёдор Валерьянович

Мать ребёнка: Де Клен, De Klaine Мария Николаевна

Смерть
1873