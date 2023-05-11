Толстой Лев Николаевич
Место рождения
Дата рождения28.08.1828
Дата смерти07.11.1910
ПолМужской
Отец
Мать
Жена
Дети
- СобытияСобытия
- БиографияБиография
- ИсточникиИсточники
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Отец: Толстой Николай Ильич
Мать: Толстая Мария Николаевна
Жена: Толстая София Андреевна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Дочь: Сухотина Татьяна Львовна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Сын: Толстой Илья Львович
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Сын: Толстой Лев Львович
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Дочь: Оболенская Мария Львовна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Сын: Толстой Петр Львович
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Дочь: Варвара Львовна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Дочь: Александра Львовна
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна
Сын: Толстой Иван Львович
Мать ребёнка: Толстая София Андреевна