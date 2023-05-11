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Толстой Лев Николаевич

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Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

28.08.1828

Дата смерти

07.11.1910

Пол

Мужской

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
28.08.1828

Отец: Толстой Николай Ильич

Мать: Толстая Мария Николаевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Бракосочетание
23.09.1862

Жена: Толстая София Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Spouse: Sophia Andreevna Tolstoy (born Bers)
Рождение ребёнка
10.07.1863

Сын: Толстой Сергей Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1864

Дочь: Сухотина Татьяна Львовна

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1866

Сын: Толстой Илья Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Рождение ребёнка
20.05.1869

Сын: Толстой Лев Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1871

Дочь: Оболенская Мария Львовна

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1872

Сын: Толстой Петр Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.04.1874

Сын: Толстой Николай Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Варвара Львовна

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Рождение ребёнка
06.12.1877

Сын: Толстой Андрей Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Толстой Михаил Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Толстой Алексей Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Александра Львовна

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Толстой Иван Львович

Мать ребёнка: Толстая София Андреевна

Москва, город федерального значения Москва
Смерть
07.11.1910
Астапово, Лев-Толстовский муниципальный район, Липецкая область
Похороны
1910
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