Толстой Лев Львович — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстой Лев Львович

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Место рождения

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Дата рождения

20.05.1869

Дата смерти

18.10.1945

Пол

Мужской

Отец

1828 г.р.

Мать

1844 г.р.

Дети

Не указаны

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1869

Отец: Толстой Лев Николаевич

Мать: Толстая София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
писатель и публицист, скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
Greve
Работа или профессия
Неизвестно
Writer
Смерть
18.10.1945
Pålsjögatan 10, Helsingborg, Maria fg, Malmöhus län, Sweden
Похороны
Неизвестно
Sireköping kg, Skåne, Sweden
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