Толстой Лев Львович
мужской, родился 20.05.1869, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
умер 18.10.1945, Pålsjögatan 10, Helsingborg, Maria fg, Malmöhus län, Sweden
МатьТолстая (Берс) София Андреевна22.08.1844 г.р.
ОтецТолстой Лев Николаевич28.08.1828 г.р.
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1869
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Работа или профессия
Неизвестно
Смерть
18.10.1945
Pålsjögatan 10, Helsingborg, Maria fg, Malmöhus län, Sweden
Похороны
Неизвестно
Sireköping kg, Skåne, Sweden