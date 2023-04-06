Толстой Лев Львович
Место рождения
Дата рождения20.05.1869
Дата смерти18.10.1945
ПолМужской
Отец
Мать
ДетиНе указаны
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1869
Отец: Толстой Лев Николаевич
Мать: Толстая София Андреевна
Работа или профессия
Неизвестно
писатель и публицист, скульптор
Работа или профессия
Неизвестно
Greve
Работа или профессия
Неизвестно
Writer
Смерть
18.10.1945
Pålsjögatan 10, Helsingborg, Maria fg, Malmöhus län, Sweden
Похороны
Неизвестно
Sireköping kg, Skåne, Sweden