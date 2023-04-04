Толстой Лев Львович 20.05.1869 — найти родственников по фамилии на Familio
avatar

Толстой Лев Львович

Автор
ЮГ
Гадас Ю.

мужской, родился 20.05.1869, Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

умер 18.10.1945, Pålsjögatan 10, Helsingborg, Maria fg, Malmöhus län, Sweden

Мать
Толстая (Берс) София Андреевна22.08.1844 г.р.
Отец
Толстой Лев Николаевич28.08.1828 г.р.
Участники
Место
Комментарий
Рождение
20.05.1869

Отец: Толстой Лев Николаевич

Мать: Толстая (Берс) София Андреевна

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область

Работа или профессия
Неизвестно

писатель и публицист, скульптор

Работа или профессия
Неизвестно

Greve

Работа или профессия
Неизвестно

Writer

Смерть
18.10.1945
Pålsjögatan 10, Helsingborg, Maria fg, Malmöhus län, Sweden

Похороны
Неизвестно
Sireköping kg, Skåne, Sweden

Мы используем куки для улучшения работы сайта.