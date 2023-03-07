Толстая (Берс) София Андреевна — сохранить память о людях и делиться исследованиями — Familio
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Толстая (Берс) София Андреевна

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Место рождения

Москва, город федерального значения Москва

Дата рождения

22.08.1844

Дата смерти

04.11.1919

Пол

Женский

Добавил:

ЮГ
Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844

Отец: не указан

Мать: не указана

Москва, город федерального значения Москва
Образование
1861
Москва, город федерального значения Москва
сдала экзамен на звание домашней учительницы в Московском университете
Бракосочетание
23.09.1862

Муж: Толстой Лев Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Spouse: Sophia Andreevna Tolstoy (born Bers)
Рождение ребёнка
10.07.1863

Сын: Толстой Сергей Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
04.10.1864

Дочь: Сухотина Татьяна Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.05.1866

Сын: Толстой Илья Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Рождение ребёнка
20.05.1869

Сын: Толстой Лев Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.02.1871

Дочь: Оболенская Мария Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
13.06.1872

Сын: Толстой Петр Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
22.04.1874

Сын: Толстой Николай Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
01.11.1875

Дочь: Варвара Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Рождение ребёнка
06.12.1877

Сын: Толстой Андрей Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Рождение ребёнка
20.12.1879

Сын: Толстой Михаил Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
18.10.1881

Сын: Толстой Алексей Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Рождение ребёнка
18.07.1884

Дочь: Александра Львовна

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Рождение ребёнка
31.03.1888

Сын: Толстой Иван Львович

Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич

Москва, город федерального значения Москва
Работа или профессия
Неизвестно
Grafienė
Работа или профессия
Неизвестно
правнучка первого министра просвещения П. В. Завадовского, супруга Льва Толстого.
Смерть
04.11.1919
Ясная Поляна, Щекинский муниципальный район, Тульская область
Похороны
1919
Кочаковское кладбище, окр. Ясной Поляны, Тульская губерния
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