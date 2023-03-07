Толстая (Берс) София Андреевна
Место рождения
Дата рождения22.08.1844
Дата смерти04.11.1919
ПолЖенский
ОтецНе указан
МатьНе указана
Муж
Дети
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Участники
Место
Комментарий
Рождение
22.08.1844
Отец: не указан
Мать: не указана
Образование
1861
сдала экзамен на звание домашней учительницы в Московском университете
Бракосочетание
23.09.1862
Spouse: Sophia Andreevna Tolstoy (born Bers)
Рождение ребёнка
10.07.1863
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
04.10.1864
Дочь: Сухотина Татьяна Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
22.05.1866
Сын: Толстой Илья Львович
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
20.05.1869
Сын: Толстой Лев Львович
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
18.02.1871
Дочь: Оболенская Мария Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
13.06.1872
Сын: Толстой Петр Львович
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
22.04.1874
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
01.11.1875
Дочь: Варвара Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
06.12.1877
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
20.12.1879
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
18.10.1881
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
18.07.1884
Дочь: Александра Львовна
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Рождение ребёнка
31.03.1888
Сын: Толстой Иван Львович
Отец ребёнка: Толстой Лев Николаевич
Работа или профессия
Неизвестно
Grafienė
Работа или профессия
Неизвестно
правнучка первого министра просвещения П. В. Завадовского, супруга Льва Толстого.
Смерть
04.11.1919
Похороны
1919
Кочаковское кладбище, окр. Ясной Поляны, Тульская губерния